Campagna elettorale sempre più infuocata: compare striscione abusivo di candidato all'Ars, interviene la polizia

Sono dovuti intervenire i poliziotti del commissariato di Canicattì per rimuovere lo striscione, collocato in viale Regina Margherita, di un candidato alle prossime elezioni regionali. E domani il candidato, inevitabilmente, verrà sanzionato.

I manifesti elettorali - stando alle disposizioni regionali - vanno collocati negli appositi spazi autorizzati per la campagna elettorale. Lungo il viale Regina Margherita, da un palazzo all'altro, è invece comparso un gigantesco striscione con la scritta "Vota ...." e il nome del candidato all'Ars. Inevitabilmente le foto, e i commenti, sono circolate sui social. In tanti, a Canicattì, hanno invocato - trattandosi di uno striscione collocato, abusivamente, laddove non avrebbe potuto stare - il rispetto delle regole, chiedendo l'intervento della Questura, dei carabinieri, dei vigili urbani e perfino del sindaco.

I poliziotti del commissariato di Canicattì, coordinati dal dirigente Francesco Sammartino, sono, naturalmente, intervenuti e hanno rimosso lo striscione. Identificato, inevitabilmente, il candidato all'Ars che, nelle prossime ore, domattina ormai, verrà sanzionato.