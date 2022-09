Rimosso striscione elettorale abusivo, gli accertamenti: il candidato era stato autorizzato dal Comune

Era stato autorizzato. Il candidato all'Ars di Canicattì - a cui ieri sera sono stati rimossi i banner collocati in due strade del centro - aveva ottenuto il nullaosta del Comune per piazzare quegli striscioni. Gli agenti del commissariato, coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino, hanno acquisito l'autorizzazione e, dopo aver diffidato funzionario comunale e sindaco di Canicattì, gli incartamenti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica. E' stata portata alla valutazione del magistrato di turno la posizione di chi, al Municipio, ha firmato quell'autorizzazione. E spetterà, naturalmente, al sostituto procuratore stabilire se e come muoversi in quella che, attualmente, ha solo risvolti di natura amministrativa.

Il candidato all'Ars, attraverso il proprio legale di fiducia: l'avvocato Giacinto Paci, ha intanto precisato "d'aver installato i banner dopo aver presentato regolare istanza al Municipio e dopo essere stato autorizzato dall'ufficio comunale competente". "Il candidato ha saputo della rimozione degli striscioni dalla stampa - ha spiegato ad AgrigentoNotizie l'avvocato Giacinto Paci - . Non c'è nessuna ordinanza di rimozione, né di revoca in autotutela dell'autorizzazione che è stata notificata al mio assistito. Si tratta di una rimozione illegittima. Presenteremo una denuncia a carico di ignoti per questa rimozione illegittima e per tutelare l'immagine, gli interessi e le ragioni del mio assistito. Il candidato è stato danneggiato, in piena campagna elettorale, sia dal punto di vista dell'immagine che a livello economico perché ha sostenuto delle spese per realizzare quei banner".

Il candidato è stato, in questi minuti, convocato in commissariato per contestargli - nonostante avesse appunto ricevuto l'autorizzazione del Comune - la violazione alle norme che regolano la campagna elettorale e dunque anche l'affissione di manifesti. La polizia, in questi minuti, ha sentito anche il sindaco della città dell'uva Italia e il funzionario che ha siglato l'autorizzazione per ricordare loro, si tratta di una diffida orale, che "nessuno è al di sopra di leggi e regolamenti".