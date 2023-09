Strisce per la sosta (poi cancellate) in piazza don Minzoni: sono costate oltre 1300 euro

Le polemiche, dopo settimane, sono ormai sbiadite come le strisce per la sosta che - incautamente - vennero tracciate sulla superfiice di piazza don Minzoni.

Il Comune però, nel rispetto degli accordi presi, ha dovuto pagare il lavoro fatto dall'impresa privata chiamata per questo scopo.

La delibera è stata firmata oggi e impegna poco più di 1300 euro per pagare il lavoro svolto dall'impresa incaricata di tracciare gli stalli di sosta e in generale la segnaletica del piazzale davanti alla cattedrale che, come si ricorderà, furono poi eliminati in seguito alle aspre polemiche a spese dello stesso assessore alla Polizia locale Carmelo Cantone.

A determinare la scelta di tracciare le linee di vernice su una pavimentazione di pregio, un errore - pare - da parte del Comune nella lettura delle piantine.