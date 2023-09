Travolta mentre attraversava le strisce pedonali in pieno centro: ragazza in gravi condizioni

Una ragazza di 24 anni è stata travolta nella prima serata di oggi da un'automobile di passaggio mentre attraversava le strisce pedonali in piazzale Vittorio Emanuele, in pieno centro ad Agrigento.

Un punto di attraversamento da sempre molto pericoloso e teatro di incidenti a causa della scarsa luminosità e anche del mancato rispetto dei limiti di velocità dei mezzi.

La giovane sarebbe stata falciata da un'auto d'epoca, una Lancia Appia, che viaggiava per fortuna entro i limiti di velocità. Il conducente si è fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto sono arrivati i paramedici del 118 che hanno portato la giovane in ospedale al "San Giovanni di Dio". Le sue condizioni sarebbero gravi.

Ad occuparsi dei rilievi sono i carabinieri di Agrigento.