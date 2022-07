Strisce blu e passaggi pedonali: segnaletica orizzontale inesistente a San Leone, il Comune corre ai ripari

L'estate è già esplosa e da settimane e settimane ormai il quartiere balneare di San Leone è letteralmente preso d'assedio da turisti e villeggianti, provenienti da ogni parte della provincia e non solo. Se molte aiuole e strade lasciano ancora a desiderare, perché ricolme di erbacce e rovi, non va affatto meglio in materia di segnaletica orizzontale. E' sbiadita, mancante o danneggiata in quasi tutto il viale Delle Dune e questo crea non poche difficoltà ad automobilisti e scooteristi, nonché alla polizia municipale. I vigili urbani sanno perfettamente che qualunque sanzione elevata, se la segnaletica orizzontale è carente o del tutto scomparsa, non potrà che essere impugnata.

Di fatto, in gran ritardo il Comune di Agrigento sta cercando di correre ai ripari ed ha impegnato, negli ultimi giorni, 6.100 euro, procedendo all'affidamento diretto all'impresa che dovrà appunto occuparsi di rifare la segnaletica orizzontale: strisce blu per i parcheggi a pagamenti, strisce per l'attraversamento pedonale e per riservare i posteggi a determinate categorie protette.

Il Municipio ha chiesto, cercando di fare in fretta, un preventivo alla ditta Lubi service che ha dato immediata disponibilità per realizzare gli indispensabili lavori.