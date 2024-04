Lo Street control torna in azione: ecco dove e quando

Torna in azione, anche in questo mese, lo Street controll. I controlli dei vigili urbani, "armati" dell'apparecchiatura, sono previsti a partire da domani e nei giorni: 9, 12, 16, 18, 22, 26 e 30, dalle ore 8 alle14: Ecco - secondo quanto reso noto dal Comune - le strade che verranno "setacciate".

Centro città

Viale della Vittoria, vie Duse, Papa Luciani, Cicerone, San Vito, Picone, Minerva, De Gasperi, Imera, 25 Aprile, piazza Moro, vie Pirandello, San Francesco, Formica, Empedocle, Ortolani, piazza Ravanusella, via Plebis Rea, via Duomo, via Matteotti, via Bac Bac, via Serroy, via Amendola, via Acrone, via Esseneto, via Sturzo, via Callicratide, via Dante, via Manzoni, via Caruso Lanza, via Monti, via Rapisardi, via Degli Svevi, via Solferino, via Graceffo, Ponte Morandi, via Mazzini, via Unità d’Italia e tutte le strade che intersecano.

Villaggio Mosè - San Leone

Vie Bonfiglio, Efebo, La Loggia, Leonardo Sciascia, viale Cannatello, via Magellano, viale Delle Dune, viale dei Pini, viale Viareggio, via Maddalusa, viale Falcone Borsellino, viale dei Giardini, e tutte le strade che intersecano le predette vie.



Monserrato-Villaseta

Vie Caduti Di Marzabotto, Della Concordia, Zunica, Lipari, viale Monserrato, e tutte le strade che intersecano le vie.



Fontanelle

Viale Sicilia, via Di Giovanni e tutte le strade che intersecano queste vie.



Montaperto

Vie Rosario, Gorizia, San Giuseppe, Roma e tutte le strade che intersecano le vie.



Giardina Gallotti

Vie Belvedere, Napoli, Messina e tutte le strade che intersecano le vie.