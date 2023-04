Streptococco, registrati nuovi casi a scuola: via alla sanificazione

Nuovi casi di streptococco in provincia di Agrigento in ambiente scolastico, si corre ai ripari per evitare il diffondersi di focolai.

A disporre la sanificazione degli istituti "Pirandello" e "Livatino" è il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, in seguito alla richiesta di un "intervento urgente, a tutela degli alunni, dei lavoratori e di tutti gli utenti frequentanti i plessi scolastici di loro competenza in quanto si è riscontrata la presenza di infezione da 'streptococco' che ha colpito alcuni alunni". L'infezione si trasmette per contatto diretto e si manifesta con problemi alla gola o alla pelle, anche se può anche ssere totalmente asintomatica.

L'ente sta intervenendo per prevenire un "pericolo incipiente per la possibile formazione di focolai di infezione che potrebbero coinvolgere gli alunni, i lavoratori e tutti gli utenti frequentanti i plessi scolastici" e ha disposto per il prossimo 21 aprile degli interventi di sanificazione, sfruttando poi i giorni di chiusura della scuola dovuti al ponte del 25 aprile.

Ma nel frattempo?