Lo “Street control” torna di nuovo in funzione: ecco quando e dove sarà attivo

Riecco lo “Street control”, il dispositivo in dotazione ai vigili urbani che serve a identificare e a multare gli automobilisti che sostano in aree dove c’è il divieto di sosta e soprattutto per verificare se i mezzi sono provvisti di copertura assicurativa e se sono in regola con la revisione. Sarà attivo nei giorni 21, 27 e 29 settembre, ad Agrigento e zone limitrofe, dalle 8 alle 14.

Centro città

Viale della Vittoria, via Duse, via Papa Luciani, Via Cicerone, Via San Vito, via Picone, via Minerva, via De Gasperi, via Imera, via XXV Aprile, p.zza Moro, via Pirandello, via San Francesco, via Formica via Empedocle,via Ortolani, Piazza Ravanusella, via Plebis Rea, via Duomo, via Matteotti, via Bac Bac, via Amendola, via Acrone, via Esseneto, via Sturzo, via Callicratide, via Dante, via Manzoni, via Caruso Lanza, via Monti, via Rapisardi, via Degli Svevi, via Solferino, via Graceffo, Ponte Morandi, via Mazzini, via Unità d’Italia e tutte le strade che intersecano le predette vie.

Villaggio Mosè e San Leone

Via Bonfiglio, via Efebo, via La Loggia, via Leonardo Sciascia, viale Cannatello, via Magellano, viale Delle Dune, viale dei Pini, viale Viareggio, via Maddalusa, viale Falcone Borsellino, viale Dei Giardini, e tutte le strade che intersecano le predette vie.

Monserrato e Villaseta

Via Caduti Di Marzabotto, via Della Concordia, via Zunica, via Lipari, viale Monserrato e tutte le strade che intersecano le predette vie.

Fontanelle

Viale Sicilia, via A. Di Giovanni e tutte le strade che intersecano le predette vie.

Montaperto

Via Rosario, via Gorizia, via San Giuseppe, via Roma e tutte le strade che intersecano le predette vie.

Giardina Gallotti

Via Belvedere, via Napoli, via Messina e tutte le strade che intersecano le predette vie.