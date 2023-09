Torna in azione lo street control, il Codacons: "Ma i cartelli stradali sono fuori legge"

Torna in azione lo street control e il Codacons avvisa: "Molti cartelli stradali non sono visibili e, quindi, non sono a norma. I nostri legali sono a disposizione per impugnare le sanzioni che saranno illegittime".

L'associazione dei consumatori, con una nota del responsabile del dipartimento regionale Trasparenza enti locali, Giuseppe Di Rosa, interviene all'indomani dell'annuncio del Comune di Agrigento di ripristinare lo strumento di controllo, con una telecamera posizionata su un'auto della polizia municipale, a caccia di auto posteggiate male e non solo. Lo street control consente, infatti, pure un immediato controllo amministrativo in materia assicurativa e di revisione.

Di Rosa, che allega pure alcune foto di cartelli stradali sparsi per la città coperti dalla vegetazione o dai rifiuti, aggiunge: "Vogliamo evitare al Comune il dispendio inutile di personale e mezzi. I cartelli stradali devono essere visibili per potere validamente elevare una contravvenzione. Abbiamo già previsto che i nostri uffici legali da subito saranno pieni di persone che impugneranno le sanzioni che, purtroppo, per vari aspetti, saranno per la maggior parte irregolari".