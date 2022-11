Strattona adolescente e lo rapina dei soldi che ha in tasca: delinquente in fuga con bottino di 10 euro

Questa volta non è comparso nessun coltello, ma non è escluso che vi fosse. Un quindicenne è stato avvicinato e ripetutamente strattonato, lungo via Empedocle, costringendolo a mettere le mani in tasca e a consegnare quanto in suo possesso. E’ stata una rapina, quella messa a segno nella serata di domenica, in pieno centro ad Agrigento. Un “colpo” che ha però fruttato, al delinquente solitario, appena 10 euro: tanto infatti aveva nel portafogli l’adolescente che è stato bloccato per strada. Del nuovo caso di microcriminalità si stanno, adesso, occupando i carabinieri che, ieri, appunto, stavano cercando tracce ed indizi per riuscire ad identificare il balordo – pare sia entrato in azione un giovanissimo – che ha, di fatto, terrorizzato il quindicenne. Non filtrano, come è giusto che sia, indiscrezioni. Ma appare scontato che i carabinieri si siano già sincerati sull’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati.

Quanto è avvenuto in via Empedocle sembrerebbe essere la copia conforme a quanto verificatosi a fine ottobre, al viale Della Vittoria. Allora però venne tirato fuori un coltello per intimorire il bambino – un dodicenne – e portargli via i soldi che aveva in tasca, poche decine di euro, e lo smartphone. Anche allora, in azione entrò un giovane delinquente. Un criminale che, se è sempre lo stesso, non alcuna remora a mettere gli occhi, e a colpire, bambini o adolescenti, in pieno centro e in orari in cui c’è ancora tanto movimento lungo le vie della città dei Templi.