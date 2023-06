Strage di via Trilussa: il neo sindaco Pitrola sul luogo della tragedia per una verifica sulle case degli sfollati

A Ravanusa, in via Trilussa dove l’11 dicembre 2021 si verificò l’esplosione dovuta ad una fuga di gas che causò la morte di 10 persone, il neo sindaco Salvatore Pitrola ha partecipato ad una ricognizione sulle case degli sfollati. Si tratta di tutti quegli immobili danneggiati, ma non interessati dai crolli, in cui ancora oggi, a 18 mesi da quella tragica notte, i residenti non sono ancora rientrati.

Con il sindaco Pitrola c’erano gli assessori comunali Alessandra Calafato ed Ezio Lauricella e il dirigente dell'ufficio tecnico comunale. In occasione dell’avvio delle operazioni peritali disposte a seguito delle richieste di risarcimento dei danni inoltrate dall'avvocato Silvia Sazio, che assiste gli sfollati riuniti nel comitato “10ComeNoi”, e dagli avvocati Giovanni Rinzivillo e Ottavia Palumbo, anche l’amministrazione comunale e il dirigente dell'ufficio tecnico comunale sono così stati sul luogo della tragedia.

Le operazioni peritali si sono svolte in contraddittorio tra i tecnici di parte e quelli nominati dall'assicurazione dell'Italgas. Il neo sindaco ha voluto invece dare un forte segnale di discontinuità con la precedente amministrazione e la sua presenza è stata di conforto per tutti gli sfollati che chiedono la revoca dell'ordinanza di evacuazione e la possibilità di tornare nelle case che non sono state, come accertato dalle perizie tecniche, danneggiate dall'esplosione delle tubature del gas.