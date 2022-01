La strage di Ravanusa, dalla diocesi di Trapani arrivano altri 15 mila euro

Dalla diocesi di Trapani sono arrivati 15 mila euro. Soldi che vanno ad aggiungersi agli oltre 82 mila euro, recuperati dalla "colletta diocesana" organizzata dalla Caritas diocesana di Agrigento che ha voluto dimostrare la vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti del tragico evento di Ravanusa.

L’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, ha indirizzato una lettera a monsignor Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani, ed ha ringraziato, a nome dell’Arcidiocesi di Agrigento e, in particolare, della comunità ecclesiale di Ravanusa per la generosa donazione fatta arrivare dalla Diocesi di Trapani quale contributo di solidarietà per le vittime del tragico evento occorso a Ravanusa.

“Ci commuove il pensare – scrive monsignor Damiano – che l’intera comunità trapanese abbia dedicato la giornata del 19 dicembre alla preghiera pro vivis et defunctis per quest’evento che segnerà per sempre la nostra comunità. Ravanusa – conclude – pian piano, si rialzerà, forte anche del sostegno che arriverà tramite la vostra preghiera”. Il contributo di solidarietà dalla diocesi di Trapani è di 15.000 euro.

Questa somma si aggiungerà alla Colletta del 19 dicembre 2021 nell’Arcidiocesi di Agrigento 82.631,91 euro integrata da risorse proprie della Caritas e sarà nella disponibilità di Caritas diocesana Agrigento che tradurrà in scelte rapide ed oculate, concordate con gli altri attori del territorio.