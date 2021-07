Strage di via D'Amelio, cerimonia dedicata ai caduti nella lotta contro la criminalità mafiosa

“Tutti noi siciliani – dice il sindaco Francesca Valenti – abbiamo il dovere della memoria, per ricordare chi non si è mai tirato indietro, andando incontro al martirio, come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Rosario Livatino e tanti altri magistrati e forze dell'ordine"