La strage di Ravanusa, in via Trilussa si torna a scavare: si cerca l'esatto punto di deflagrazione

Non è più tempo di scavare per la ricerca e soccorso. Ma per provare a capire. Comprendere dove, come e cosa abbia innescato la deflagrazione che - in via Trilussa - ha raso al suolo quattro stabili e ne ha danneggiato altri 40. Dopo il recupero delle ultime due vittime della strage di Ravanusa, le squadre Usar (Urban Search And Rescue) dei vigili del fuoco hanno lasciato il campo. Erano giunti sul luogo di disastro poche ore dopo l'esplosione di via Trilussa. Lo sforzo immane che li ha portati a lavorare incessantemente per circa settanta ore è stato elogiato non solo dai cittadini ma anche dalle più alte cariche dello Stato e dello stesso papa Francesco che li ha ringraziati per le attività svolte a Ravanusa.

Adesso, chi è rimasto - lo speciale nucleo dei vigili del fuoco di Palermo - indirizzerà gli scavi per provare ad individuare l'esatto punto di scoppio. Un lavoro altrettanto delicatissimo - di cui s'è discusso durante il vertice svoltosi stamattin in Procura - che servirà per chiarire la dinamica e indirizzare dunque l'attività dei pm. L'inchiesta - sviluppata sul campo dai carabinieri - è coordinata dal procuratore capo Luigi Patronaggio, dall'aggiunto Salvatore Vella e dal sostituto Sara Varazi.