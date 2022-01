Un mese dopo la strage di Ravanusa: a Campobello di Licata l'intitolazione di una villa in memoria di Selene, Samuele e Giuseppe

Un mese dopo la strage di Ravanusa le telecamere di AgrigentoNotizie sono tornate sui luoghi della tragica esplosione di via Trilussa costata la vita a nove persone, dieci con il piccolo Samuele.

E' un quartiere fantasma quello sventrato dalla violenta deflagrazione dell'11 dicembre scorso dopo il dissequestro dell'area: gli sfollati potranno gradualmente tornare nelle abitazioni dichiarate agibili mentre i proprietari degli immobili gravemente danneggiati, accompagnati dai vigili del fuoco, potranno recuperare alcuni dei beni custoditi nelle case. “Le istituzioni ci sono state vicine – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie il sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo – e stiamo lavorando per effettuare una stima concreta dei danni e delle risorse che serviranno per dare una casa a quelle persone che hanno perso tutto. Non bisogna spegnere i riflettori, lo dobbiamo soprattutto alle persone che hanno perso la vita”.

Ad oggi i danni stimanti della tragica esplosione - sulle origini indaga la Procura della Repubblica di Agrigento - ammontano a circa 20 milioni di euro. Secondo l'amministrazione comunale di Ravanusa, entro la fine del mese di gennaio, si potrà avere un quadro chiaro sull'entità delle risorse economiche necessarie a risarcire i danni e a riqualificare la zona.

Intanto a Campobello di Licata, paese di origine di Selene Pagliarello, l'infermiera che portava in grembo il piccolo Samuele e che insieme al marito Giuseppe Carmina sono fra le vittime della tragedia, il sindaco Giovanni Picone ricorda le doti umane della giovane che si è spesa tanto nel volontariato e nel lavoro. “L'idea – dice il sindaco Picone – è quella di ricordare Selene, Giuseppe e Samuele dedicando loro uno spazio pubblico, probabilmente una villa”.