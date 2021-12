La strage di Ravanusa, Draghi alla Camera ricorda le vittime: "Episodio inaccettabile, vengano accertate le responsabilità"

"Voglio prima di tutto ricordare le nove vittime dell'esplosione avvenuta l'11 dicembre a Ravanusa, in provincia di Agrigento". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, aprendo il suo intervento in aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani. Le parole del premier sono state accolte da un lunghissimo applauso dell'aula.

Draghi ha ricordato le vittime una ad una. "Pietro Carmìna di 68 anni. Maria Crescenza Zagarrìo di 69 anni. Liliana Minacòri di 59 anni. Selene Pagliarèllo di 30 anni. Giuseppe Carmìna di 35 anni. Calogero e Giuseppe Carmìna di 59 anni e 33 anni. Angelo Carmìna di 72 anni. Carmela Scibètta di 60 anni.

Ai loro cari, vanno le condoglianze del Governo e mie personali. È essenziale - ha rimarcato il premier - che venga fatta luce al più presto su quanto accaduto per accertare le responsabilità. Episodi come questo non devono accadere. Sono inaccettabili. Voglio anche ringraziare le autorità coinvolte - a partire dal sindaco di Ravanusa e dal prefetto di Agrigento, gli operatori della Croce Rossa Italiana per l'assistenza alla popolazione e i soccorritori: i vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, i volontari - che sono intervenuti subito, hanno lavorato senza sosta e sono riusciti a salvare la vita di due donne".