La strage di Ravanusa, la commissione speciale bacchetta l'Utc: "Ignorati i nostri inviti al confronto"

La commissione speciale del consiglio comunale di Ravanusa, istituita per gestire l'emergenza legata alla strage dell'11 dicembre, quando morirono 9 persone a causa di una fuga di gas, bacchetta l'ufficio tecnico "reo" di avere disatteso gli inviti alle riunioni finalizzate a confrontarsi su alcuni aspetti.

"Per l'ennesima volta - scrivono i consiglieri Giuseppe Sortino, Pompeo Savarino, Nino Gambino e Angelo Rago - nonostante l'invito non si è presentato nessuno per riferire sullo sviluppo del progetto di ricostruzione dei luoghi dell’esplosione. La commissione, nata e fortemente voluta dall’intero consiglio comunale come organo di supporto, si trova per l’ennesima volta priva degli strumenti necessari a fare opportune valutazioni nell’interesse della cittadinanza colpita da questa immane tragedia".

I consiglieri attaccano, in particolare, il capo dell'Utc Sebastiano Alesci che "in maniera del tutto ingiustificata e senza alcun garbo istituzionale, ha scientificamente ignorato i continui solleciti privando cosi la commissione delle prerogative per le quali è stata istituita. Riteniamo tutto ciò inaccettabile - continuano i componenti dell'organismo consiliare - in quanto l’animus di tutti è sempre stato votato al costruttivo confronto sia con le associazioni che con le autorità preposte".

La commissione annuncia, quindi, che chiederà al presidente del consiglio la convocazione di una seduta straordinaria e urgente con la presenza dell’amministrazione ed il responsabile dell'ufficio tecnico.