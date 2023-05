Strage di Ravanusa, i parroci: "Siano presto affermate verità e giustizia"

Dopo la svolta nelle indagini che ha visto la richiesta del processo per due persone nel contesto dell'inchiesta sulla strage di Ravanusa, forte arriva l'appello dei sacerdoti della forania di Ravanusa e Campobello di Licata, con i consigli pastorali parrocchiali e l’ordine francescano secolare affinché si faccia piena chiarezza su una delle peggiori tragedie registrate da questo territorio.

"Avendo appreso la notizia della conclusione delle indagini preliminari circa la tragedia consumatasi a Ravanusa l’11 dicembre 2021, in via Trilussa, tragedia che ha causato la morte di ben dieci persone e lo sconvolgimento della vita delle famiglie delle vittime e di coloro che sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni - si legge in una nota - ,esprimiamo ancora una volta, la vicinanza alle persone e alle famiglie coinvolte nel tragico evento, e fiduciosi nell’operato delle Istituzioni preposte, auspicano che sia fatta piena luce su tutte le reali cause che hanno portato al violento scoppio, perché siano riaffermate la verità e la giustizia".