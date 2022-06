Strage di Ravanusa, dopo sei mesi dall'esplosione si continuano a cercare fughe di gas

Sei mesi dopo la strage di Ravanusa, tecnici di Italgas continuano a verificare la condotta attraverso la quale scorre il metano. Un controllo che, secondo gli abitanti della zona limitrofa alla tragica esplosione dell'11 dicembre scorso, avverrebbe quasi quotidianamente. In un report del 2014, sullo stato di salute delle reti gestite da Italgas, gli amministratori giudiziari della società che erano statoi incaricati dal tribunale di Palermo scrissero di urgenti interventi di risanamento da attuare in gran parte delle condotte esaminate. Sarà compito degli inquirenti, stabilire se in quelle criticità evidenziate nel 2014 c'erano anche quelle relative alla rete del gas di Ravanusa.

Intanto, la società che nell'inchiesta della procura della Repubblica di Agrigento vede dieci indagati per disastro colposo e omicidio colposo plurimo, si occuperà della bonifica del quartiere Mastro Dominici. Secondo il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo, i i lavori di rimozione delle macerie potrebbero iniziare entro il prossimo mese di luglio.