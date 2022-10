La strage di Ravanusa e l'incendio di villa Bordonaro, Corbo: "Pergamena per ringraziare i pompieri"

"Desidero tributare un plauso forte e sentito al capo reparto del distaccamento dei vigili del fuoco di Canicattì Vincenzo Minneci e ai vigili Giuseppe Chiarelli, Giovanni Di Gregorio e Giuseppe Pecoraro che l'11 ottobre, in occasione delle celebrazioni a Genova del settantesimo anniversario della nascita del gruppo subacqueo del corpo nazionale, saranno premiati per l'eroismo dimostrato nei drammatici accadimenti che colpirono Ravanusa l'undici dicembre del 2021". Lo scrive il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, annunciando che l'amministrazione comunale intende manifestare concretamente un riconoscimento con la consegna di una pergamena, "quale dono simbolico da parte di tutta la città a chi opera ogni giorno per salvaguardare la nostra vita e la nostra sicurezza" - ha scritto - .

"Siamo orgogliosi di questi eroi che, con audacia e sprezzo del pericolo, furono i primi ad intervenire sui luoghi della tragedia per organizzare i soccorsi, salvando una donna intrappolata dalle macerie e - ha aggiunto il primo cittadino - coordinando le azioni delle altre unità che progressivamente raggiungevano i luoghi del disastro".

Vincenzo Corbo ha inoltre espresso la gratitudine dell'intera comunità di Canicattì "al funzionario direttivo speciale del distaccamento dei vigili del fuoco Ettore Mallia, al capo reparto Alberto Di Naro, al capo squadra Maurizio Nobile, al vigile coordinatore Anatolij Campanella ed ai vigili esperti Rosario Annibale e Pietro La Monaca, per il senso del dovere e per l’eroismo - ha scritto - dimostrato in occasione dell'incendio della Villa Bordonaro avvenuto lo scorso agosto, in cui, oltre a domare le fiamme, hanno operato il salvataggio di una nostra concittadina".