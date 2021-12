La strage di Ravanusa, si allarga la zona rossa: ottanta per cento degli immobili inagibili e danni per almeno 10 milioni

Dopo i sopralluoghi tecnici, effettuati a Ravanusa dal personale del dipartimento regionale di Protezione civile nel quartiere Mastro Dominici, si allarga notevolmente la zona rossa che passa da una superficie di circa dieci mila quadrati a un'area che supera abbondantemente i 40 mila ma con delle diversificazioni. Secondo una prima stima, circa l'ottanta per cento degli immobili verificati sarebbe inagibile o parzialmente inagibile, le cause però non sarebbero da attribuire interamente all'esplosione di sabato scorso 11 dicembre.

Distante dal cratere dell'esplosione che ha causato gravi danni alle abitazioni circostanti, ci sono altri immobili considerati inagibili per carenze strutturali condizionate dalla frana che interessa il quartiere da diversi decenni. Problemi di dissesto, che insieme all'emigrazione, hanno contribuito allo spopolamento della zona dove molti sono gli edifici in stato di abbandono.

"Con il completamento delle ricognizioni degli edifici – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie l'ingegnere Carmelo Arcieri del dipartimento regionale di Protezione Civile – è in costante aggiornamento il numero delle strutture interessate che si distinguono in tre zone. La prima – aggiunge Arcieri – è quella che ha subito la maggiore devastazione ed è quella del cratere dove c'è stato l'effetto dell'onda d'urto e del calore sprigionato dall'esplosione. La seconda zona riguarda quella con edifici che hanno subito gravi danni strutturali che hanno registrato crolli parziali ed infine c'è la terza zona con immobili che hanno avuto danni più lievi, perlopiù ad infissi, o controsoffitti". In corso di quantificazione anche la stima dei danni causati dall'esplosione, sarebbero almeno dieci milioni di euro per il direttore generale del dipartimento regionale di protezione civile Salvo Cocina.