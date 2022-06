La strage di Ravanusa e i fondi per aiutare sopravvissuti e sfollati, il prefetto: "Lo Stato c'è"

Maria Rita Cocciufa: "Il ministero dell'Interno ha un fondo per gli interventi assistenziali straordinari, abbiamo contattato il dipartimento competente e rappresentato la situazione e i due progetti sono stati approvati"

"Lo Stato è vicino. E lo è con gli strumenti che ha a disposzione. Il ministero dell'Interno ha un fondo per gli interventi assistenziali straordinari, abbiamo contattato il dipartimento competente e rappresentato la situazione di Ravanusa. D'intesa con il sindaco abbiamo acquisito due progetti, uno per riacquistare le autovetture andate distrutte nell'esplosione. Il secondo è un progetto per un sostegno psicologico alle persone sopravvissute. L'importo è notevole e riguarda tutti e due i progetti". Lo ha detto il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa.

"Aiuteremo, anche a livello psicologico, tutti coloro che hanno bisogno" - ha garantito il sindaco Carmelo D'Angelo - .