Strage di Ravanusa, i familiari delle vittime: "No all'archiviazione per 10 dirigenti di Italgas"

Troppe testimonianze e altri elementi di prova trascurati e non presi in adeguata considerazione: i familiari delle vittime della strage di Ravanusa si oppongono alla richiesta della procura di archiviare l'inchiesta a carico di dieci dei dodici indagati.

L'esplosione di via Trilussa, a Ravanusa, che l'11 dicembre del 2021 provocò nove morti, fra cui una giovane donna che avrebbe partorito dopo pochi giorni, secondo i pm, sarebbe avvenuta "a causa delle gravi carenze nel processo di posa in opera e saldatura del tratto di tubazione del gas".

In sostanza le opere di raccordo delle due condotte, eseguite fra il 1985 e il 1988, sono state realizzate in maniera maldestra. Proprio in quel tratto, qualche minuto prima della deflagrazione, innescata dall'accensione di un elettrodomestico, si era verificato un cedimento strutturale che aveva provocato la vasta fuga di gas.

Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, nei mesi scorsi aveva tirato le somme dell'inchiesta sulla strage apprestandosi a chiedere il rinvio a giudizio nei confronti di due tecnici che vengono individuati come responsabili ovvero il responsabile tecnico dell'impresa A.Mi.Ca. Srl, "incaricata dalla committente SICILIANA GAS S.p.A. dell’esecuzione materiale dei lavori" e il firmatario del collaudo tecnico-amministrativo del Comune di Ravanusa nonché direttore dei lavori e firmatario della relazione finale sui lavori.

Nei loro confronti vengono ipotizzati i reati di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro. Con l'avviso di conclusione delle indagini i difensori avranno 20 giorni a disposizione per visionare gli atti e articolare una prima strategia processuale.

Per gli altri dieci indagati - responsabili di Italgas - è stata, invece, chiesta l'archiviazione. La richiesta è stata notificata ai familiari delle vittime che attraverso i propri difensori (gli avvocati Rita Parla, Giovanni Lo Leggio, Luigi Termini, Michele Liuzzo e Salvatore Loggia) si sono opposti alla chiusura del caso chiedendo al gip di disporre nuove indagini per fare luce su alcuni aspetti, secondo i legali, non adeguatamente scandagliati o valorizzati.

La causa della strage risale a quasi 40 anni fa, Italgas subentra solo nel 2008

Le responsabilità della fuga di gas sarebbero da ricondurre a un difetto nella saldatura nel raccordo. "Non è stato possibile - aveva fatto sapere il procuratore Salvatore Vella con una nota - appurare chi materialmente abbia eseguito la saldatura e nemmeno identificare i direttori tecnici di cantiere".

"La Italgas è la società allo stato incaricata della gestione della rete di gas metano del comune di Ravanusa, in seguito a fusione per incorporazione, nel 2008, della Siciliana Gas spa (precedente gestore della medesima rete). Dal complesso degli elementi probatori acquisiti e dalle risultanze degli accertamenti tecnici compiuti - aveva sottolineato Vella - non sono emersi elementi sulla base dei quali sostenere, con ragionevole certezza, una qualche responsabilità penale, anche a solo titolo di colpa, in capo ai responsabili, dirigenti o ai tecnici della Italgas".

Il procuratore aveva aggiunto: "Non vi sono elementi dai quali ricavare che gli uomini o le strutture della Italgas potessero ad alcun titolo essere al corrente del fatto che il raccordo ad “S” di via Trilussa in Ravanusa presentasse i descritti problemi tecnici relativi alla posa ed esecuzione e che necessitasse, quindi, di particolari verifiche o accertamenti. Tale mancata consapevolezza, inoltre, non appare riconducibile ad alcuna condotta negligente, imprudente o imperita attribuibile agli odierni indagati".

Vella aveva proseguito: "È stato accertato, difatti, come le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate negli ultimi tre anni dalla società corrispondono a quanto previsto dalla normativa vigente. Inoltre, le complesse indagini svolte hanno consentito di accertare che, in via Trilussa, non si è mai verificato alcun fatto che poteva porre in allarme il personale della Italgas, come ad esempio precedenti fuoriuscite di gas o segni di cedimento".

La difesa si oppone: "Testimonianze non valorizzate e inadempienze evidenti"

I difensori dei familiari delle vittime chiedono al gip di non archiviare il caso sostenendo che ci sarebbero numerose testimonianze che non sono state prese in adeguata considerazione e che le inadempienze sarebbero evidenti sostenendo che, in ogni caso, Italgas avrebbe dovuto attivarsi per conoscere l'effettiva situazione delle reti quando è subentrata. Fra i nuovi atti di indagine sollecitati c'è una nuova consulenza tecnica.

L'udienza è in programma il 17 ottobre davanti al gip Giuseppa Zampino.

Il giudice, dopo avere sentito le tesi della procura, degli stessi legali dei familiari delle vittime e di quelli degli indagati (gli avvocati Daniela Posante, Mario Zanchetti, Massimiliano Foschini, Nadia Alecci, Giannicola Scarciolla e Antonino Reina) deciderà se accogliere la richiesta della procura e chiudere il caso oppure ordinare nuove indagini o l'imputazione coatta.