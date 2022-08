La strage di Ravanusa, l'arciprete: "Vengano tutti i leader e i capi di partito per vedere la vera entità del problema”

“Siamo in una fase di stallo, non riesco a capire come mai non siano state date risposte a chi, seppur avendo una tragedia nel cuore, chiede una casa sicura”. Così ai microfoni di AgrigentoNotizie l'arciprete di Ravanusa, don Filippo Barbera, nel giorno della visita del leader della Lega Matteo Salvini sul luogo della strage, parla della situazione dei 130 sfollati.

“Alcuni vogliono tornare nella propria casa, ma – aggiunge don Filippo – dopo la tragedia, chi si assume la responsabilità di assicurare l'agibilità di questi immobili?”. Sulle polemiche sorte in seguito alla tappa a Ravanusa del senatore della Lega, impegnato nel tour elettorale in Sicilia, l'arciprete don Filippo Barbera puntualizza. "Mi augurerei che venissero tutti i capi partito perchè le immagini che sono passate della tragedia non hanno reso l'entità attuale del problema”.