La strage di Ravanusa, il Comune paga l'affitto agli sfollati

Il Comune di Ravanusa stanzia 40mila euro per pagare l'affitto delle abitazioni degli sfollati. La decisione della giunta, che ha accantonato i fondi che serviranno a saldare i canoni del 2023, è stata presa nell'attesa che la Regione preveda in finanziaria un contributo che dovrebbe coprire anche le spese per l'anno prossimo.

La notizia è riportata oggi sul giornale La Sicilia. "Ringrazio il consiglio comunale per la grande maturità dimostrata" - è stato il commento del sindaco Salvatore Pitrola.