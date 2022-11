Strage di Ravanusa, Pietro Carmina ricordato a Chivasso: evento culturale dedicato alle sue opere letterarie

Domani, 5 novembre, a Chivasso, comune di circa 26 mila abitanti della città metropolitana di Torino, il professore Pietro Carmina sarà ricordato in occasione di un incontro culturale in biblioteca. A parlare delle opere letterarie del docente di filosofia scomparso lo scorso 11 dicembre a Ravanusa a seguito dell’esplosione causata da una fuga di gas che polverizzo il quartiere di via Trilussa, sarà il figlio Mario che quella tragica notte perse anche la madre Carmela Scibetta.

Pietro Carmina era già stato ricordato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il discorso di fine anno. Il capo dello Stato, in quell’occasione, aveva letto l’ormai celebre lettera/testamento che Carmina scrisse ai suoi studenti prima di andare in pensione.

Il Comune di Chivasso, dopo avere catalogato nel sistema bibliotecario dell’area metropolitana di Torino il romanzo di Carmina “I totomé del barone”, ospiterà dunque questa manifestazione all’interno della biblioteca civica “Movimente”. L’evento avrà inizio alle 16,30. Sarà un’occasione per conoscere un altro libro di Carmina: “Rosolio al mandarino”. Quest’ultimo ed il precedente sono due gialli storici ambientati in Sicilia. Ad illustrarne i contenuti sarà la giornalista Serena Milisenna, amica e concittadina dell’autore.

L’evento è stato intitolato “Sicilia d’autore – Omaggio a Pietro Carmina” e si concentrerà anche sulla letteratura di altri grandi scrittori agrigentini come Andrea Camilleri, Leonardo Sciascia, Luigi Pirandello e Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L’iniziativa rientra tra gli appuntamenti del “Festival della letteratura - Città di Chivasso— Chiavi di lettura” promosso dall’assessorato comunale alla cultura retto da Gianluca Vitale. C’è anche il patrocinio dalla Regione Piemonte e dalla città metropolitana di Torino.