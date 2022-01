La strage di via Trilussa, secondo giorno di scavi per cercare il punto di rottura

Secondo giorno di scavi, in via Trilussa, a Ravanusa, dove un'esplosione provocata da una fuga di gas, l'11 dicembre, ha provocato il crollo di una palazzina e la devastazione di un intero quartiere: sotto le macerie sono rimaste intrappolate dodici persone, nove delle quali sono rimaste uccise e solo tre tratte in salvo.

Il pool di esperti della Procura di Agrigento, coordinato dall'aggiunto Salvatore Vella e dall'ingegnere Antonino Barcellona, ha continuato gli scavi per mettere a nudo le condutture dei sottoservizi alla ricerca di una perdita o lesione.

Il primo passaggio è stato un test di tenuta della condotta, immettendo gas inerte e gas etilico che potrebbero segnalare la presenza di falle nella conduttrice. Questo tipo di soluzione tecnica era stato suggerito dal collegio difensivo dei dieci indagati, ovvero i vertici regionali e nazionali di Italgas Reti. Ne fanno parte quattro avvocati di Agrigento, Roma e Milano: Daniela Posante, Mario Zanchetti, Nadia Alecci e Massimiliano Foschini.

I legali hanno partecipato alle operazioni insieme ai propri consulenti di parte. In contemporanea è stato iniziato il campionamento delle terre per rilevare composizione del terreno e tracce di metano.