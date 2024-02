Strage di Altavilla, l'uomo che ha ucciso moglie e figli tace davanti al giudice: "E' sotto choc"

Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere Giovanni Barreca, l'uomo accusato di aver sterminato quasi tutta la sua famiglia, ovvero la moglie Antonella Salamone, originaria di Aragona, e due dei suoi figli, Kevin e Emanuel, di 16 e 5 anni, risparmiando soltanto un'altra figlia, la più grande, di 17 anni. Davanti al gip Valeria Gioeli di Termini Imerese, durante l'udienza di convalida del fermo, l'indagato, assistito d'ufficio dall'avvocato Giancarlo Barrancato, ha scelto il silenzio.

L'indagato sarebbe in grave stato di choc e soltanto ora starebbe iniziando a rendersi conto di quanto accaduto nella villetta di Altavilla Milicia, dove, come ricostruito dalla Procura guidata da Ambrogio Cartosio, i figli sarebbero stati prima seviziati e poi soffocati, uno di loro con una catena, mentre la moglie sarebbe stata bruciata in un terreno vicino all'abitazione, quasi certamente prima dei suoi figli. Durante lo scambio con il suo avvocato, Barreca non avrebbe detto molto e al momento la difesa - essendo ancora le indagini in pieno svolgimento - non avrebbe in mano molte informazioni.

Oggi si è tenuto anche l'interrogatorio della coppia di presunti complici dell'uomo, Massimo Carandente e Sabrina Fina, che secondo l'accusa avrebbero partecipato al triplice omicidio, che si sono anche loro avvalsi della facoltà di non rispondere. Per la Procura sarebbe stato Barreca a chiamarli per essere aiutato a "liberarsi dal demonio". I due, però, difesi d'ufficio dall'avvocato Sergio Sparti, hanno affermato in un colloquio con il legale di essere innocenti.

Il sostituto procuratore Manfredi Lanza ha chiesto per tutti e tre la convalida del provvedimento di fermo e la custodia cautelare in carcere. Il giudice dovrà esprimersi nelle prossime ore.