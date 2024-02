Le chat di Kevin con l’amico durante le torture ad Altavilla: "Il diavolo si sta mangiando la mia famiglia..."

Un bambino di 5 anni che ti dice che il demone che ha dentro è venuto in questa famiglia per distruggerci ed ucciderci ad uno ad uno, come te lo spieghi? Tutto ciò è fuori dalla razionalità, io sono spaventato...", così scriveva Kevin Barreca al suo miglior amico intorno alle 12 del 4 febbraio scorso, riferendogli che in casa erano venuti "due fratelli di Dio e stanno liberando mia madre e mio fratello che hanno dei demoni molto maligni addosso", che tutto "è fuori dal normale" e che lui stesso faceva "ancora fatica a crederci dopo che l'ho vissuto e lo sto vivendo tuttora". A consegnare le chat ai carabinieri, da cui trapela l'orrore avvenuto nella villetta di Altavilla Milicia, è stato proprio il ragazzo, che rispondendo ai messaggi della vittima ha cercato anche di dargli una qualche forma di conforto, invitandolo a chiamare in caso di bisogno. Kevin però lo ha rassicurato, dicendogli di stare tranquillo, che doveva stare accanto ai suoi genitori per "fare la volontà di Dio". Fino al silenzio totale, dopo l'ultimo contatto tra i due, che risale alle 15.28 dell'8 febbraio.

Legato con una catena, cavi e fili dopo aver tentato la fuga

Non sapeva il giovane in quel momento - mentre Massimo Carandente e Sabrina Fina, sono loro i "due fratelli di Dio" di cui parla, assieme al padre, Giovanni Barreca, stavano praticando torture inaudite alla madre, l'aragonese Antonella Salamone, e al fratellino di 5 anni, Emanuel - che poi sarebbe toccato anche lui. Dalle pieghe dell'ordinanza di custodia cautelare del gip di Termini Imerese, Valeria Gioeli, che ha disposto il carcere per i tre, si intuisce che ad un certo punto il ragazzo abbia provato ad allontanarsi da quella casa che credeva infestata dai demoni. Ma sarebbe stato bloccato proprio dal padre e poi legato, con l'aiuto della coppia palermitana, con una catena arrugginita, fili e cavi. Picchiato violentemente alla testa e lasciato a terra, sanguinante, accanto al camino. Una fine atroce, a cui avrebbe partecipato anche la sorella più grande, di 17 anni, finita in carcere con gli altri.

La "santona": "Kevin era violento, mi ha morso alla caviglia"

E proprio Kevin, secondo i due "santoni" venuti da Palermo per "ripulire la villetta di Altavilla dai demoni", sarebbe stato un problema. Sabrina Fina, al momento del suo fermo, avrebbe riferito spontaneamente di essere stata ospite dei Barreca per circa una settimana assieme al marito "per risolvere grossi problemi del suo nucleo famigliare e placare gli animi molto accesi", aggiungendo che "Kevin era particolarmente aggressivo tanto che si era reso necessario legarlo mani e piedi". A suo dire, poi, la donna avrebbe ricevuto un morso alla caviglia da parte del ragazzo, che avrebbe anche tirato un quadro al marito, colpendolo al collo. Prima di andare via, così avrebbe detto Fina ai carabinieri, "aveva lasciato Kevin ancora legato". Come riporta il gip, l'indagata è stata poi effettivamente medicata al polpaccio e le sono stati riscontrati ematomi sulle braccia, dovuti - a suo dire - al fatto che sarebbe stata aggredita.

"In questo momento a casa mia c'è una guerra spirituale"

Il 3 febbraio l'amico scriveva a Kevin Barreca alle 10.43: "Esci, Kev?" e lui rispondeva: "Non lo so perché ho ospiti a casa però se riesco esco". Il giorno successivo, il 4, alle 11.54, il ragazzo poi ucciso raccontava invece con molta chiarezza quando stava succedendo a casa sua: "Vi scusami - scriveva infatti all'amico - ma ultimamente ho moltissimi problemi in famiglia e non parlo in carne ma in spirito, poi ti spiegherò. Per 'sta settimana devo stare più vicino possibile ai miei perché hanno bisogno di me". A quel punto l'altro giovane gli diceva: "Se hai bisogno chiama", ma Kevin Barreca proseguiva: "Sono mancato per troppo tempo... Scusa se ti sto lasciando un po' in tredici ma in questo momento a casa mia c'è una guerra, una guerra spirituale, faccio fatica a crederci ma ok, poi ti spiegherò meglio, sempre se non verrò preso per pazzo... Questo è il mio Dio, se ci vuoi credere ci credi". L'amico faceva alcune domande e poi diceva che gli era venuta la pelle d'oca di fronte alle parole di Kevin, che gli rispondeva: "La pelle d'oca te la fa venire la sua presenza...", cioè la presenza di Dio.

"Il diavolo si sta mangiando la mia famiglia"

Poi entrava nel dettaglio: "Vi, te la faccio breve, nella mia famiglia ultimamente sono successe cose strane e c'entra il mondo spirituale e ora sono venuti due fratelli di Dio e stanno liberando mia madre e mio fratello che hanno dei demoni molto maligni addosso, la mia famiglia si sta distruggendo per colpa della mia indifferenza - aggiungeva il sedicenne - io scappo sempre da casa mia per stare con voi e svagarmi perché io in questa casa non sento pace e per colpa di questo atteggiamento il diavolo si sta mangiando la mia famiglia. So che può sembrare strano, ma ti assicuro che è tutto vero... Ieri mio fratello e mia madre erano posseduti e dicevano cose spaventosissime, un bambino di 5 anni che ti dice che il demone che ha dentro è venuto in questa famiglia per distruggerci ed ucciderci ad uno ad uno, come te lo spieghi? Tutto ciò è fuori dalla razionalità, io sono spaventato, vi, non sai che bordello c'è stato ieri notte a casa mia...".

"Il fratello sta parlando col demone che controlla mia madre..."

Il ragazzo sembrava davvero convinto che in casa ci fossero presenze demoniache e che quel rito sadico praticato contro sua madre e suo fratello fossero necessari: "So che non sei credente e che 'ste cose per te hanno semplici spiegazioni logiche, ma - affermava - ti assicuro che tutto quello che sto vivendo non ha senso e ho paura di quello che non so controllare... Faccio ancora fatica io a crederci dopo che l'ho vissuto e vivendo tuttora, peccato che viverle è spaventoso... C'è freddo, siamo tutti accanto al fuoco e si sente il gelo...". E gli riferiva ciò che in quel momento stava succedendo nella villetta: "Il fratello (Carandente, ndr) sta parlando con il demone che controlla mia madre e sta dicendo cose che mia madre neanche sapeva, lo so e lo sento ma io ho Dio dalla mia parte e non può farmi nulla...". Poi spiegava meglio chi fossero i due ospiti all'amico: "Un figlio di Dio con sua moglie che conosciamo e sono potentissimi spiritualmente, fanno salire i brividi... Solo questo per ora, ma sappi che se tu fossi qui a vivere 'sta cosa con me ti spaventeresti pure tu, perché è al di fuori dal normale...".

"Non posso venire, è la volontà di Dio"

Il 5 febbraio alle 19.26 l'amico aveva chiesto nuovamente notizie, voleva sapere se fosse tutto ok e Kevin Barreca gli aveva scritto: "Diciamo che andiamo avanti, stai tranquillo". L'amico chiedeva quindi se sarebbe venuto a scuola il giorno successivo e la vittima scriveva: "No, non posso per ora è la volontà di Dio... io metto tutto nelle mani di Dio e lui provvederà". L'ultimo contatto tra i due risale alle 15.28 dell'8 febbraio, quando l'amico aveva chiesto ancora una volta se fosse tutto a posto e Kevin gli aveva risposto di sì, ma che quella settimana sarebbe rimasto a casa.

L'amico: "Altri sapevano che sua madre e suo fratello erano posseduti"

Come ha chiarito il giovane ai carabinieri, consegnando le chat: "Eravamo migliori amici, non mi aveva parlato della situazione famigliare, ma mi aveva raccontato che la sua famiglia avesse problemi economici. Mi diceva che i suoi genitori litigavano per banalità. La prima volta che ho sentito parlare di demoni da Kevin è stato il 4 febbraio". Ha anche aggiunto che "l'ultima volta che sono stato a casa sua era novembre o dicembre, c'erano tutti ed erano tranquilli. I genitori mi chiedevano se credevo e mi parlavano del fatto che fossero evangelisti. Non mi hanno mai convinto a far parte del loro credo. Dicevano semplicemente che Dio è sempre accanto a noi e mi consigliavano di leggere il Vangelo o la Bibbia perché sono cose belle. L'ultima volta che ho visto Kevin è stato sabato 3, non mi ha raccontato nulla dei suoi problemi". Infine, ha detto che "questa situazione Kevin l'ha raccontata ad altre persone", che frequentavano con lui il liceo artistico di Bagheria, e che "me ne hanno parlato in privato perché Kevin non voleva che si sapesse, sapevano che sua madre e suo fratello erano posseduti".