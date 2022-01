Strage di Licata, comunità sotto choc: sarà lutto cittadino

"La comunità di Licata è sgomenta e l'amministrazione comunale si sta muovendo per dichiarare il lutto cittadino per i funerali delle vittime dell'efferato omicidio, soprattutto per i bambini coinvolti nella tragedia (sono stati uccisi anche i nipoti di Angelo Tardino, di 11 e 15 anni ndr.)". Lo ha detto, fra i corridoi del Municipio di Licata, il vice sindaco Antonio Montana.

"Personalmente non riesco a trovare una ragione per la tragedia che si è verificata, ma in questi casi non ci sono ragioni razionali per giustificare - ha aggiunto Montana - . Conosco dei parenti delle vittime e so che sono gente perbene, grandi lavoratori. L'unica spiegazione che si può dare è quella di un raptus di follia. La comunità si lega a questo dramma familiare perché ha coinvolto vittime e carnefici".