La strage di Licata, il comitato per l'ordine e la sicurezza ha deciso: niente funerali per le 4 vittime

Non ci sarà nessun funerale, ma una semplice benedizione delle salme - domani, alle 11, al cimitero di Licata - delle vittime della strage di contrada Safarello. La decisione è stata presa durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che è presieduto dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa.

Subito dopo il dissequestro delle salme, si stava organizzando un funerale in una grande piazza della città, per poter contenere le centinaia e centinaia di partecipanti.

Il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ha invece deciso, per evitare rischi e mantenere l'ordine pubblico, per una benedizione delle bare direttamente al camposanto. E alla breve cerimonia potranno partecipare soltanto i parenti stretti, inseriti in un apposito elenco che è in fase di stesura da parte della Questura. Si tratta di 10, massimo 11 persone. "Abbiamo voluto evitare problemi di ordine pubblico ed eventuali rischi" - ha confermato il questore Rosa Maria Iraci - . Il provvedimento è stato firmato, infatti, esclusivamente dal questore. E' così dunque che verrà dato l'addio a Diego di 44 anni, alla moglie Alessandra Ballacchino e ai figli: Alessia di 15 anni e Vincenzo di 11, uccisi mercoledì mattina da Angelo Tardino che poi, a circa chilometri di distanza dalla casa dell'eccidio, si è sparato in macchina.

La tragedia si è consumata mercoledì scorso nell'abitazione di campagna - fra infinite distese di coltivazione di carciofi e una raffica di serre con dentro tutte le primizie del posto ? di contrada Safarello a Licata.