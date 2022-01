Strage di Licata, l’arcivescovo di Agrigento: “Ennesima sconfitta della nostra cultura incapace di gestire le emozioni”

"La tragedia di Licata costituisce l’ennesima sconfitta di una cultura, la nostra, sempre più disorientata e sempre meno capace di gestire le emozioni e le tensioni che turbano l’esistenza personale e interpersonale": esordisce così l'arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano, dopo avere appreso la notizia della strage familiare di Licata in cui sono morte 5 persone.

"Esige una inderogabile presa di coscienza individuale e comunitaria - ha aggiunto Damiano - sul valore della persona umana, soprattutto se innocente e indifesa, e sull’importanza della cura delle relazioni, oltre ogni ferita ed ogni offesa. Chiama in causa tutti noi, nella responsabilità condivisa in merito alla promozione della cultura della vita e alla testimonianza del vangelo dell’amore e del perdono.

Profondamente addolorato per quanto accaduto, assicuro la mia preghiera per le vittime ed esprimo la mia vicinanza e il mio cordoglio alla famiglia e all’intera città di Licata".