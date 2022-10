Lampedusa ricorda il naufragio del 3 ottobre, Brhane: " In 9 anni 24 mila morti nel Mediterraneo"

Lampedusa si prepara al suo giorno più lungo: oggi si ricorderanno le 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 e, simbolicamente, tutti gli uomini, le donne e i bambini annegati nel Canale di Sicilia, alla ricerca di una vita migliore.

La marcia ha preso il via da piazza Castello, l'area di Lampedusa che si affaccia su molo Madonnina: presenti centinaia di studenti di tutta Europa e le istituzioni, tra cui il presidente della Camera Roberto Fico. "A distanza di 9 anni si continua a morire nel Mediterraneo centrale ed orientale, lungo la rotta atlantica e balcanica, nel canale della Manica e lungo i confini tra Polonia e Biellorussia - dice il presidente del Comitato 3 Ottobre Tareke Brhane -. Dal 2013, oltre 24 mila persone hanno perso la vita solo nel Mediterraneo. I morti delle migrazioni spesso non hanno nome, non hanno volto, non hanno storia. Corpi sepolti senza identità, vittime senza nome, persone a cui è stato negato il futuro. Il comitato 3 ottobre chiede alle istituzioni europee che il 3 ottobre diventi 'Giornata europea della memoria e dell'accoglienza'. Per noi del comitato, il 3 ottobre resta una data che ci ricorda come il salvataggio di vite umane debba sempre restare la priorità numero uno e come questa responsabilità debba essere una responsabilità condivisa da tutti gli stati membri dell'Unione Europea, ha aggiunto Brhane".

La proposta di legge per l'istituzione del 3 ottobre quale Giornata europea della memoria e dell'accoglienza è stata sottoscritta tra gli altri dal Comune di Lampedusa e Linosa, da Medici senza frontiere Arsing Africans, Festival divercity, Unire. A sorreggere il banner, che apre la marcia, sono i sopravvissuti dei naufraghi del 3 e 11 ottobre 2013. Fra loro anche la coppia di siriani che hanno perso 4 bambine e che adesso, dopo che erano scappati dalla Libia dove il sessantunenne era direttore di Pneumologia dell'ospedale, vivono in Germania. ,

Una volta giunti nei pressi della Porta d'Europa, tutti i naufraghi si sono radunati su un pezzo di scogliera, utilizzato come palco. Lo stesso punto che hanno raggiunto le autorit- e da dove vengono letti tutti i nomi delle vittime dei due naufragi dell'ottobre 2013. Il momento è stato preceduto dalla preghiera in italiano e in arabo. "Coloro che sono in fuga da luoghi di guerra, da luoghi dove non sono liberi hanno il diritto di essere accolti", ha detto padre Cumbo, a nome dell'arcivescovo di Agrigento: monsignor Alessandro Damiano. "Chiediamo di non vedere, in coloro che arrivano, dei pericoli. E non sono solo numeri, ma persone - ha aggiunto - . Chiediamo a Dio di non abbandonarci in quelle difficolta' che non ci permettono di essere cristiani". Intorno alle 11 studenti e naufraghi del 3 e 11 ottobre 2013 hanno gettato i fiori, margherite nella maggior parte dei casi, in mare dalla scogliera di Porta d'Europa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, e il presidente del comitato 3 ottobre, Tareke Bhraine, intorno alle 12 hanno lasciato cadere in mare aperto, nel punto esatto dove 9 anni fa naufrago' il barcone carico di eritrei ed etiopi partiti dalla Libia, una corona di fiori in memoria delle 368 vittime. Le sirene delle motovedette di Guardia costiera, Guardia di finanza, carabinieri e vigili del fuoco hanno spezzato il silenzio, ma hanno emozionato tutti i presenti. Telefoni cellulari alla mano anche i sopravvissuti dei naufragi del 3 e 11 ottobre 2013 hanno immortalato, con foto e video, il momento.

(articolo in aggiornamento)