Strage di Ravanusa, la versione dell'imputato che ribalterebbe tutto: “Fu una bombola di gpl in strada a causare l’esplosione e non la rottura della condotta”

Si aprirebbe un capitolo del tutto inedito sulla strage di Ravanusa, quanto meno teorico, se si avvalorasse la versione dei fatti sostenuta in aula dall’imputato Guido Catalano, l’ingegnere di 77 anni che era direttore tecnico della Siciliana Gas al momento della posa della condotta del metano nel luogo in cui avvenne l’esplosione che rase al suolo un intero quartiere l’11 dicembre del 2021. Quella notte morirono 9 persone tra cui una giovane infermiera che avrebbe partorito pochi giorni dopo. Catalano, che nel 1999 firmò il collaudo tecnico-amministrativo della condotta, è accusato di disastro colposo e omicidio plurimo in concorso. Con lui è imputato anche Carmelo Burgarello, 88 anni, responsabile tecnico della A.Mi.Ca. Srl, l’impresa incaricata dalla committente Siciliana gas di eseguire i lavori di messa in posa della tubazione “incriminata”.

Guido Catalano, nel corso dell’udienza preliminare davanti al gup del tribunale di Agrigento Giuseppa Zampino, si è difeso rispondendo alle domande dei pubblici ministeri Salvatore Vella e Giulia Sbocchia, negando ogni responsabilità e fornendo quindi una versione del tutto alternativa, rispetto a quanto sostenuto dalla procura, riguardo le cause dell’esplosione.

Ha infatti affermato che la doppia deflagrazione non sarebbe stata assolutamente causata dal metano fuoriuscito dalla rottura della condotta ma, secondo la sua versione, da uno sversamento di gpl che prima dell’esplosione si trovava in strada, sia in via Trilussa che in via Pascoli. Questo “sversamento” proveniva da una bombola presente nella zona. Ad un certo punto sarebbe esplosa provocando, a catena, la seconda e più devastante esplosione anch’essa non imputabile al metano ma presumibilmente, sempre secondo la sua tesi, dalla presenza di benzina o di fertilizzante che si sarebbe trovato in una delle case saltate in aria in via Trilussa.

Catalano ha anche fatto riferimento alla frattura rinvenuta, dopo gli accertamenti tecnici, nella condotta del metano nel cosiddetto “raccordo a esse”, proprio di fronte alla casa di una delle vittime, il professore Pietro Carmina.

L’imputato ha affermato che la rottura trovata nella condotta del metano sarebbe stata causata dalle esplosioni precedenti e quindi del tutto consequenziale e non causa scatenante. Secondo la sua ricostruzione il metano sarebbe quindi uscito dalla condotta liberandosi nell’atmosfera dopo le prime due esplosioni descritte in precedenza. Adesso, per dare corpo a questa tesi, bisognerebbe capire quanto gpl poteva essere presente al momento dell’esplosione per causare danni così ingenti.

L’udienza è stata aggiornata al 30 aprile per le discussioni finali.