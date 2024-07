Dieci anni fa la strage di Falconara: cerimonia per ricordare le vittime agrigentine

Il prossimo 17 luglio ricorrerà il decimo anniversario della scomparsa sul lavoro dei ferrovieri Antonio La Porta, Luigi Gaziano e Vincenzo Riccobono in quella che è ricordata come la "Strage di Falconara".

In occasione della ricorrenza, l'associazione "Ael Antonio, Enzo e Luigi" di Agrigento, costituita a margine di quegli eventi, ha organizzato presso la stazione ferroviaria di Agrigento centrale l’evento commemorativo.

“Anche quest’anno ci ritroveremo tutti insieme, il prossimo mercoledì 17 luglio per celebrare la memoria e il ricordo di Antonio, di Enzo e di Luigi, colleghi che ci hanno lasciato prematuramente dieci anni fa - dice Luigi Puccio, presidente dell'associazione Ael -. Da Ferroviere e da presidente dell’associazione che rappresento, era doveroso, quest’anno, per il decimo anniversario della loro scomparsa, tracciare un ulteriore segno tangibile per custodirne la memoria: alle ore 10.30 verrà osservato un minuto di raccoglimento da tutti i colleghi ferrovieri siciliani in servizio, di ogni settore e di ogni ufficio e da tutti gli operatori delle imprese appaltatrici impegnati nei cantieri. Un gesto simbolico e denso di significato che mantiene ferma e viva l’attenzione sulla cultura della sicurezza sul lavoro".

La celebrazione avrà inizio alle 9 con la messa di suffragio presso la cappella della stazione presieduta da don Aldo Sciabbarrasi. Alle 10.30 si terrà un minuto di raccoglimento osservato da tutti i ferrovieri in servizio e dagli operatori delle imprese appaltatrici; alle 10.45 la deposizione della corona di fiori presso il monumento "Ferro, cuore…attimo’ della stazione di Agrigento centrale"; alle 11 ci saranno gli interventi dei sindaci delle città di Agrigento, di Aragona e di Porto Empedocle, dei dirigenti di Rfi, del presidente di Anmil Agrigento e di una rappresentanza delle famiglie La Porta, Gaziano e Riccobono; alle 12 deposizione della corona di fiori presso la targa commemorativa ubicata in stazione di Agrigento Bassa.

Modera Mauro Indelicato, presidente dell'associazione ‘Ferrovie Kaos’.