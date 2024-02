La strage di Altavilla, il sindaco di Aragona: "La comunità è sconvolta"

"Gesti folli e incomprensibili, non riesco a capire da padre come si possa arrivare a uccidere i propri figli", sono le parole del sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, sulla strage di Altavilla Milicia in cui ha perso la vita Antonella Salamone, 41 anni, originaria di Aragona e residente nell'Agrigentino fino al 2019, torturata, uccisa e sepolta in giardino dal marito Giovanni Barreca che ha assassinato pure i figli di 5 e 16 anni.

"Non li conoscevo personalmente - ha aggiunto Pendolino-, conosco tutti i suoi parenti la comunità è sconvolta, l’amministrazione comunale condanna fortemente questi efferati gesti, folli e incomprensibili, da padre non riesco a capire come si possa arrivare a uccidere i propri figli".