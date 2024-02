Strage di Altavilla, la Procura: "Le torture duravano da un mese, ha partecipato anche la figlia sopravvissuta"

Un rito che sarebbe durato almeno un mese e a cui tutta la famiglia Barreca, convinta di essere posseduta da forze demoniache, avrebbe partecipato. Tutti o quasi vittime e carnefici, quindi. E' questo il quadro agghiacciante che emerge dall'inchiesta sulla strage di Altavilla, i cui retroscena sono stati illustrati questa mattina nella caserma dei carabinieri di Bagheria, durante una conferenza stampa.

Anche l'unica sopravvissuta al massacro, la figlia più grande - che ora si trova in una comunità protetta - avrebbe avuto un ruolo attivo nel praticare torture e sevizie ai fratelli Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni, e alla madre Antonella Salamone, di Aragona, morti proprio in seguito al rito di esorcismo. La ragazza, come ha spiegato il procuratore capo di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, "è di una intelligenza e di una sensibilità fuori dal comune" e "ha collaborato alle indagini" per consentire una ricostruzione dei fatti. Gli atti sul suo conto però sono stati trasferiti alla Procura dei Minorenni, per vagliare la sua posizione e l'ipotesi di contestarle dei reati.

Secondo i magistrati, Giovanni Barreca, che "da sempre ha vissuto la religione con un certo fanatismo" e "facendo pesare sulla sua famiglia questo orientamento", a gennaio avrebbe avuto una "deriva". E da quel momento avrebbe contattato la coppia di palermitani, Massimo Carandente e Sabrina Fina, finiti in carcere con lui, per procedere ai riti di "purificazione". La frequentazione tra loro sarebbe diventata "assidua", con i coniugi che si sarebbero recati a casa Barreca, ad Altavilla. Fino al tragico epilogo, avvenuto probabilmente tra giovedì 8 e sabato 10, in cui sarebbero avvenuti gli omicidi, la cui dinamica e tempistica potrà essere chiarita solo con le autopsie, fissate per domani.

(Articolo in aggiornamento)