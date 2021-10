Strade dissestate tra la Valle dei Templi e via Cavaleri Magazzeni: al via la gara d'appalto per la manutenzione

Il primo passo sarà individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata per garantire un adeguato sistema d'interventi straordinari per eliminare le condizioni di pericolo

Un apposito bando di gara per intervenire sulla sicurezza delle strade provinciali 4 e 71, rispettivamente la “Strada Valle dei Templi” e la “Cavaleri Magazzeni”.

A darne comunicazione è stato il Il Libero Consorzio - Settore infrastrutture stradali del Libero Consorzio.

Il termine per presentare le domande di partecipazione all’indagine di mercato è il prossimo 25 ottobre: servirà per individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata per garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione straordinaria e pronto intervento per eliminare condizioni di pericolo.

“L’Ente - si legge in una nota- intende stipulare con un unico operatore economico un accordo quadro per la realizzazione di tutti i lavori ,che si renderanno necessari dalla data di consegna all’impresa aggiudicataria, per un periodo di 365 giorni. L’importo a base d’asta è di 600 mila euro.

L'accordo quadro annuale prevede, tra l’altr,o la risagomatura del piano viabile con conglomerato bituminoso a caldo; il ripristino delle opere di presidio stradale esistenti e costruzione di nuove cunette in conglomerato cementizio semplice; la realizzazione di gabbioni metallici con pietrame, per evitare lo scivolamento di terreni e detriti da monte sul piano viabil”e. Tutta la documentazione è consultabile nel sito internet www.provincia.agrigento.it, nella sezione “Gare e appalti”.