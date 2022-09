Strade provinciali di Sciacca, aggiudicata la manutenzione straordinaria: ecco per quali vie

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sono previsti a breve nuovi interventi di manutenzione straordinaria su alcune strade interne, in particolare nei territori di Sciacca e Caltabellotta. Con determinazione dell'Ufficio Contratti e Gare è stata infatti approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione delle condizioni di pericolo lungo le Strade Provinciali n. 54 Sciacca - Monte Kronio, n. 76 Sciacca - Salinella e la S.P.R n. 10 ex Regionale Sciacca - Salinella, I lavori interesseranno alcune tratte per una lunghezza complessiva di circa venti km.

La gara, svolta con procedura negoziata e in modalità telematica tramite indagine di mercato (Legge 120/2020), è stata aggiudicata all'impresa “NOTARO LORETO”, con sede a Vallelunga Pratameno (CL), che ha offerto il maggior ribasso del 30,303 % sui prezzi unitari per un importo complessivo di 615.000,00 euro più IVA (compresi oneri per la sicurezza di 18.450,00 euro). Alla gara hanno preso parte 272 imprese. I lavori, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture, prevedono il ripristino della sede stradale con conglomerato bituminoso, la manutenzione della segnaletica e dei guard rail, la rimozione dei detriti in seguito ad eventi di pioggia particolarmente intensi, la realizzazione di gabbionate ed altre opere indicate dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali.