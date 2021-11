Strade provinciali invase da detriti e fango, operai del Libero consorzio al lavoro: ecco dove prestare prudenza

Strade provinciali di nuovo in ginocchio. Non avevano fatto nemmeno in tempo a rimettere tutto in perfetta sicurezza, dopo la precedente ondata di maltempo, gli operai e i tecnici del Libero consorzio comunale, che questa notte e per tutta la mattinata continuano ad intervenire per sgomberare alcuni tratti da fango e detriti. Gli interventi più consistenti sono stati effettuati sulla provinciale 19B S Biagio Platani-Alessandria della Rocca, con il restringimento di un tratto per la caduta di detriti da un terreno adiacente la carreggiata, sulla provinciale 68 Lido Azzurro-Realmonte per lo scivolamento di fango su un piccolo tratto di carreggiata e sulla 17 Siculiana-Raffadali dove - nei pressi di un impianto fotovoltaico - è stato necessario un intervento di una certa consistenza per rinuovere l’abbondante fanghiglia che aveva reso molto pericolosa la strada, ripristinando in tempi brevi il regolare transito delle autovetture.

Un altro intervento è stato effettuato sulla Spr n. 24 Agrigento-Cattolica Eraclea dove tuttora - evidenziano dal Libero consorzio comunale - occorre procedere con la massima prudenza, rispettando la segnaletica di pericolo e i limiti di velocità lungo tutto il percorso.

Per tutte le segnalazioni di pericolo o criticità varie è possibile contattare anche il numero delle emergenze 3336141869 dell’ufficio di Protezione civile attivato ieri. “Il nostro personale stradale sta effettuando un accurato monitoraggio della viabilità interna - ha detto il commissario straordinario Vincenzo Rafffo - . Tuttavia raccomandiamo sempre, a quanti per lavoro o altri motivi dovessero percorrere le strade di nostra competenza, di osservare la massima prudenza, in considerazione del perdurare dello stato di allerta meteo con codice di rischio Arancione sino alla mezzanotte di oggi”.