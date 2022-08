Strade provinciali, nuovo appalto per la manutenzione di alcuni tratti viari: ecco dove

Nuovo intervento per migliorare la viabilità dell’entroterra agrigentino da parte del Libero Consorzio Comunale. E' stato infatti firmato il contratto d'appalto per l'accordo quadro con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali 19-A Santa Elisabetta - Sant’Angelo Muxaro - San Biagio Platani e 19-C diramazione Sant’Angelo Muxaro. I lavori saranno eseguiti dalla A.T.I. Restivo Costruzioni Srl (capogruppo) e Comar Srl (associata) di Agrigento, aggiudicataria della gara con un ribasso del 32,486% per un importo contrattuale di 665.000 euro.

Sono previsti vari interventi, progettati dallo staff tecnico del Libero Consorzio di Agrigento, che riguarderanno il rifacimento delle sedi stradali e la ricollocazione di segnaletica verticale, la manutenzione dei giunti di dilatazione su ponti e viadotti e la collocazione di barriere paramassi.

A breve è prevista anche la firma del contratto d'appalto per l'affidamento delle indagini diagnostiche e le verifiche tecniche per la valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici di competenza del Libero Consorzio per un importo contrattuale di 230.000 euro.