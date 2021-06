Fondi per la viabilità, 10 milioni per la statale 189 Agrigento-Palermo

Arrivano i fondi per la provincia agrigentina. L’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti, Marco Falcone, ha predisposto un programma di interventi per la viabilità e per i presidi di legalità, con relativa copertura finanziaria, che interessano anche la provincia agrigentina. In particolare si tratta di opere per 10 milioni di euro sulle strade statali 121 – 189 Palermo Agrigento nel tratto tra Bolognetta e Bivio Manganaro. Poi al Comune di Santa Elisabetta 2 milioni e 200 mila euro per la manutenzione straordinaria della locale caserma ed infine, al Comune di Raffadali, 1 milione e 583 mila euro per il progetto di completamento, tramite la realizzazione di 4 alloggi, della caserma dei Carabinieri.

In proposito il deputato regionale e vice coordinatore regionale di Forza Italia Riccardo Gallo e il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento, Margherita La Rocca Ruvolo, esprimono apprezzamento. “L’assessore Marco Falcone – dicono – si è sempre dimostrato pronto a condividere e sostenere le nostre istanze legate al territorio agrigentino. Forza Italia, come forza di governo, testimonia ancora una volta l’impegno concreto a fronte delle necessità locali, nel contesto dell’obiettivo, tra l’altro, di promuovere iniziative infrastrutturali come volano di indotto, occupazione e sviluppo economico dei territori, nell’ambito di un tracciato costante di attenzione e di responsabilità politica”.