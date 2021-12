Strade devastate, Comuni in difficoltà: scarseggia il bitume per le riparazioni

Strade ridotte un po' ovunque come un colabrodo, soprattutto dopo le pesanti piogge di queste settimane, e nessuna - o quasi - possibilità di un recupero su vasta scala nei comuni dell'Agrigentino. Un destino segnato per molti centri, dove si hanno non solo difficoltà economiche ad acquistare il bitume, per assenza di ditte da cui farlo: questo perché, a quanto pare, mancherebbero impianti vicini per acquistarlo.

Molte aziende, infatti, non rientrano più nella cosiddetta "White list", l'elenco delle attività presso cui le pubbliche amministrazioni possono acquistare beni e servizi perché ritenute non a rischio infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Quindi, come spiegato da alcuni addetti ai lavori, è necessario rivolgersi ad impianti che si trovano oltre provincia, con una conseguenza fisica inevitabile: il bitume, soprattutto con i climi rigidi di questi giorni, arriva freddo e non è quindi utilizzabile.

L'unica soluzione - temporanea e non adatta - è quella di utilizzare dei sacchi di bitume a freddo, che tuttavia sono adeguati solo per riparazioni temporanee che comunque non reggerebbero a nuove piogge. Insomma, una situazione al limite, anche in considerazione del fatto che sono decine in tutta la provincia le auto che ogni giorno devono ricorrere all'intervento di un gommista per sostituire copertoni e, a volte, anche cerchione o altre parti della ruota.