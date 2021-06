Cantieri stradali, "Presto miglioramenti sulla Palermo-Agrigento e sulla statale 640"

La promessa di Rosalba Cimino: "Saranno eliminati 4 semafori e si realizzerà un by-pass per evitare di attraversare la città di Caltanissetta"

“L’incontro con il sottosegretario Giancarlo Cancelleri ci ha portato buone notizie per la provincia di Agrigento e per la sua viabilità”. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, ha partecipato all’incontro in prefettura ad Agrigento, insieme ai sindaci, affrontando tutti i temi legati ai problemi della viabilità sulle strade di collegamento della provincia.

“Ringraziamo il sottosegretario per il suo impegno che porterà, tra le altre cose, all’eliminazione in tempi brevi di 4 semafori sulla Palermo-Agrigento – ha detto ancora Rosalba Cimino – e alla realizzazione di un bypass sulla strada statale 640 che porterà gli automobilisti ad evitare il passaggio dentro la città di Caltanissetta”.

Gli altri temi affrontanti hanno riguardato le strade minori, come la Racalmare: “Abbiamo ricevuto risposte importanti da Cancelleri che ha dimostrato il suo interesse a eliminare l’isolamento della provincia di Agrigento”.