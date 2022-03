Strada statale 626 Licata - Ponte Braemi ancora incompleta, organizzata manifestazione di protesta

“Mobilitiamoci per la strada statele 626 Licata – Ponte Braemi”: con questo slogan le federazioni di Agrigento e Caltanissetta del Pd hanno organizzato una manifestazione di protesta in programma domenica 20 marzo. L’appuntamento è alle 10,30 al chilometro 27.

Ma lo slogan su cui i manifestanti si concentreranno di più è in realtà un altro: “Non c’è sviluppo senza infrastrutture”. “E’ una frase - dicono i promotori della manifestazione di protesta - che ci siamo sentiti ripetere tantissime volte. Mai un’azione, mai un’iniziativa in grado di dare corpo e concretezza alle parole.

Adesso bbiamo scelto di passare dalle parole ai fatti e di dare voce e diritto di cittadinanza al bisogno insopprimibile di un territorio che pretende reti stradali degne di un tal nome.

Abbiamo scelto di mobilitarci per strada statale 626: uno dei tratti maggiormente importanti per una vasta porzione di territorio siciliano, a cavallo fra due province. E’ stata concepita come una strada "a scorrimento veloce" che collega Licata all'entroterra siciliano e all'autostrada Palermo-Catania. Ha una rilevanza strategica per i Comuni ricadenti nella Valle del Salso e per quelli adiacenti (Licata, Ravanusa, Campobello di Licata, Canicattì, Riesi, Sommatino, Mazzarino, Butera, Gela e Caltanissetta). Lungo tale asse stradale. si articolano diversi siti di interesse economico rilevante. E’ stata realizzata a partire dalla seconda metà degli anni Settanta e mai completata.

Per questo, i circoli del Pd della Valle del Salso, con le federazioni provinciali di Agrigento e Caltanissetta e i rappresentanti parlamentari del Pd all’Ars, ci ritroveremo sulla 626 per lanciare il nostro appello affinché quest’arteria stradale e le tante che, con essa, attendono da anni interventi di recupero e completamento, possano tronare ad interessare le autorità competenti”.