Strada statale 118 ancora chiusa, la protesta dei sindaci: "Disagi quotidiani per 35 mila persone"

I lavori, è stato assicurato, cominceranno entro fine anno e saranno curati dal Genio civile per un impegno di spesa di circa 250 mila euro. Per raggiungere l'ospedale di Agrigento, al momento, sono necessari almeno 40 minuti in più