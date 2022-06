Strada della Mosella…o della vergogna? Automobilista rischia la vita su avvallamento: danneggiati i semiassi

Un professionista agrigentino ha rischiato grosso su uno degli avvallamenti della strada della Mosella: un perfetto e vergognoso esempio di come si possa arrivare a livelli di degrado inaccettabili su un’importante tratto viario che, sempre più spesso, viene scelto dagli automobilisti come alternativa al parallelo viale Leonardo Sciascia (Villaggio Mosè) per evitare il traffico nelle ore di punta.

La strada della Mosella è un continuo susseguirsi di voragini, avvallamenti, cedimenti e di vegetazione spontanea che lambisce i veicoli. Chi non conosce a memoria i “pezzi” di questa gruviera è praticamente condannato a fare danni al proprio veicolo o, peggio, a rischiare la vita come accaduto al professionista agrigentino che, a seguito del contraccolpo dovuto all’avvallamento, ha perso la trazione del mezzo a causa del cedimento dei semiassi. La sua auto è dunque divenuta incontrollabile. L’uomo alla guida, un 45enne, sfruttando il moto d’inerzia, è riuscito ad accostare e a mettere il veicolo in posizione di sicurezza. Dopodiché non gli è rimasto altro da fare che chiamare il soccorso stradale.

Da anni si parla di questa strada ridotta ad un livello tale che non è più sufficiente un intervento di “rattoppo”: dovrebbe ormai essere rifatta da zero. Per non parlare del pericolosissimo svincolo che la congiunge alla strada statale 640, dove da tempo si chiede l’installazione, senza risultati, di un impianto semaforico o quanto meno delle bande rumorose per prevenire i sempre più frequenti incidenti dovuti alla “precedenza fai da te”. Una vera e propria indecenza, purtroppo, che caratterizza il tessuto viario della provincia.