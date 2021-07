Regione, tutto pronto per il bando di progettazione della nuova strada "Maremonti"

Dopo decenni di annunci, diventa realtà la progettazione della strada "Maremonti". L'opera, una volta appaltata e avviata, avrà un valore di oltre 100 milioni di euro.

Ad annunciarlo è l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. L'infrastruttura connetterà le strade statali 189 "Valle del Platani" e 118 "Corleonese Agrigentina", che scorrono nell’entroterra, con la statale 115 "Sud-occidentale sicula" nel tratto fra Agrigento e Ribera. Dieci i comuni interessati: Bivona, Lucca Sicula, Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, Cianciana, Calamonaci, Villafranca, Burgio e Ribera.

"Per i piccoli Comuni della zona, che da anni coltivavano questa aspirazione - prosegue Falcone - la 'Maremonti' significherà poter lasciare una condizione di cronica periferizzazione, per abbracciare un futuro di maggiore efficienza dei collegamenti e aumentata fruibilità del territorio. Entro la prossima settimana il Genio civile di Agrigento potrà pubblicare la gara, poi fra settembre e gennaio 2022 ci sarà l’aggiudicazione e lo svolgimento della progettazione. Nel frattempo - conclude - il Governo Musumeci assicurerà la copertura finanziaria e così, dopo decenni di vane attese, l’opera uscirà dal libro dei sogni per diventare una promessa mantenuta".