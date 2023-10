Strade e marciapiedi sistemati, la Panoramica dei Templi torna percorribile per bici e moto

Il manto stradale e tutti i marciapiedi sono stati ripristinati. Palazzo dei Giganti revoca il divieto di transito ai motocicli, ciclomotori, biciclette che, nel lontano luglio del 2018, era stato imposto lungo la via Panoramica dei Templi.

Un'ordinanza, quella del 2018, che di fatto non è mai stata rispettata perché motociclette e ciclomotori hanno continuato, quotidianamente, a fare sali e scendi dalla Panoramica dei Templi. Ma che è servita al Comune per "pararsi" i colpi, in caso di eventuali incidenti stradali con mezzi a due ruote coinvolti.

Nell'atto firmato nelle ultimissime ore è stata ordinata, e con decorrenza immediata, la revoca del divieto di transito per le due ruote lungo la via Panoramica dei Templi. Nulla invece è stato specificato, quindi il divieto di transito con motocicli, ciclomotori e biciclette dovrebbe essere ancora in vigore, per le vie Giuseppe La Loggia (meglio noto come il viale Alberato), Empedocle Restivo, Delle Campanelle e Della Rugiada.