Strada degli scrittori trasformata in una discarica: via alle bonifiche

Sono iniziati questa mattina i primi interventi di bonifica delle piazzole di sosta della statale 640, o "Degli Scrittori". Si sta al momento intervenendo sul territorio ricadente nel Comune di Favara ed è l'amministrazione locale a farsi carico delle bonifiche.

Tutto grazie agli accordi di collaborazione tra Prefettura e Anas che dovrebbero consentire (fintanto che i Comuni saranno nelle condizioni economiche di far fronte agli interventi, ovviamente) di procedere a bonifiche periodiche della strada che viene sistematicamente trasformata in una grande discarica a cielo aperto, con danni non solo al decoro ma anche all'ambiente e alla sicurezza degli automobilisti.

La lotta a chi abbandona rifiuti, comunque, prosegue: Anas in queste settimane avrebbe elevato numerose sanzioni a carico di altrettanti automobilisti colti ad abbandonare la spazzatura.